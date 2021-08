Ana Patrícia e cearense Rebecca eliminam dupla chinesa e vão às quartas do vôlei de praia feminino

Após uma primeira fase ruim, a dupla brasileira Ana Patrícia e Rebecca mostrou o porquê da expectativa em torno delas antes dos jogos. Em grande atuação da cearense (Rebecca) e da mineira (Ana), elas superaram as chinesas Wang e Xia por 2 sets a 0 (21/14, 23/21).

Do começo ao fim, as brasileiras tiveram uma atuação segura e dominante, dando poucas chances para a dupla adversária.

Com o resultado, Ana e Rebecca avançam no torneio olímpico chegam às quartas de final. O confronto e a data do próximo mata-mata será divulgado ao longo do dia

Veja como foi em tempo real