Messi e Neymar homenageiam Suárez após anúncio de que vai se aposentar da seleção uruguaia

O astro argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar enviaram mensagens carinhosas ao amigo Luis Suárez nesta terça-feira (3), um dia depois de o artilheiro da seleção uruguaia anunciar que esta semana fará sua última partida pela 'Celeste'.

"Você é único, Luis Suárez, dentro e fora de campo!!! Eu te amo muito", escreveu Messi em sua conta no Instagram, sobre uma foto em que os dois aparecem se abraçando.

A imagem mostra o cumprimento entre Messi e Suárez no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, no dia 16 de novembro, durante o aquecimento antes da partida entre Argentina e Uruguai pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, em que os uruguaios venceram a tricampeã mundial por 2 a 0.

Messi e Suárez, ambos de 37 anos, são rivais no clássico do Rio da Prata. Mas os dois atualmente jogam pelo Inter Miami da MLS, e antes defenderam juntos o Barcelona, onde a amizade foi construída.

O vínculo deles transcende o futebol. Suas esposas, a argentina Antonela Rocuzzo e a uruguaia Sofía Balbi, são amigas muito próximas, assim como os filhos dos dois casais.

Legenda: Messi, Suárez e Neymar em treino pelo Barcelona em 2017 Foto: Christian Bertrand / shutterstock

Trio no Barça

Neymar, que junto com Messi e Suárez formou um trio letal no Barça, também dirigiu palavras carinhosas ao uruguaio por sua aposentadoria da seleção.

"Luisito para sempre", escreveu Neymar em espanhol no Instagram. "Você colocou seu nome na história do futebol do seu país!! Você é muito grande. Eu te amo muito", acrescentou o craque brasileiro, junto com emojis de corações vermelhos e azuis e uma foto de 'El Pistolero' com a camisa 9 da 'Celeste'.

Suárez, que desde sua estreia na seleção de seu país, em 2007, marcou 69 gols em 142 jogos, disse na segunda-feira em entrevista coletiva que encerrará seu ciclo na seleção na sexta-feira, contra o Paraguai, em Montevidéu, pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.