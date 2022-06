Marquinhos Santos assume culpa por derrota no Clássico-Rei e diz que atletas estão 'indignados'

O Ceará foi derrotado no Clássico-Rei desta quarta-feira (22) e perdeu a invencibilidade de 13 jogos na temporada. As equipes se enfrentam pelas oitavas da Copa do Brasil. Recém-chegado ao clube, o técnico Marquinhos Santos lamenta e assume a culpa pelo resultado negativo.

“A derrota dentro de um clássico tem um peso. Mas ela não pode ter mais peso do que três pontos, é a primeira parte de um jogo eliminatório. Tem que se ter equilíbrio. Temos um caminho pela frente, não tem nada definido, acredito no grupo, nos meus comandados. Se houve uma derrota, um erro estratégico, esse erro foi meu. Os atletas se doaram, se propuseram a fazer aquilo que foi treinado em pouco tempo. Os atletas estão buscando, estão trabalhando. Estão indignados com a derrota, mas acredito nesse grupo e que eles vão dar a resposta já no final de semana”, disse o treinador.

Bastidores

Ao final do jogo, Marquinhos Santos cumprimentou jogadores e revelou bastidores do vestiário após a derrota.

“Primeiro é uma derrota que dói, sem dúvida nenhuma. É um clássico regional que transformou-se num clássico nacional. E doeu. Saímos ali sentindo realmente essa derrota, um vestiário pesado. Os atletas se cobraram, realmente viram que no segundo tempo faltou o algo a mais para que se pudesse, dentro de um clássico, sair vitorioso. Mas os atletas já realizaram essa conversa. Realmente, quando terminou a partida, fui em cada atleta com esse pensamento, para não sair com a cabeça baixa. Então, está em aberto, volto a dizer”, concluiu o comandante alvinegro.

O Ceará volta a campo no domingo (26), quando encara o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18 horas (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: