Marcos Braz se pronuncia em coletiva sobre briga em shopping: 'fui ameaçado de morte'

O vice-presidente do Flamengo Marcos Braz revelou que foi ameaçado de morte por homens em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele participou de coletiva de imprensa nesta quinta-feira (21) para falar sobra a confusão no estabelecimento na última terça-feira (19), que teve agressões físicas e verbais com torcedores.

Também vereador, Braz disse que as ameaças ocorreram na presença de sua filha adolescente: "Eu falei sistematicamente para ele que a minha filha estava lá e ele falou: "foda-se a sua filha. [...] Fui ameaçado de morte do lado da minha filha de 14 anos".

"Vocês veem que eu saio procurando a minha filha. O meu cálculo rápido, por eu não estar com segurança e meu carro está longe, porque o Flamengo só me dá segurança em dias de jogos, foi de voltar para a loja".

Agressão em shopping

A briga começou depois que um torcedor "gritou para ele sair do Flamengo". Essa pessoa, inclusive, teria declarado à imprensa que foi agredido tanto por Marcos Braz quanto por um segurança, além de ter sido mordido pelo dirigente.

Urgente! Marcos Braz, dirigente do Flamengo, foi cobrado por um torcedor do Fla e agrediu o rubro-negro. Testemunhas relatam que Braz está errado porque o agrediu. pic.twitter.com/wiboXAVGKz — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 19, 2023

No vídeo, Marcos Braz e seus seguranças aparecem agredindo um torcedor no corredor do Barra Shopping, localizado no bairro carioca da Barra da Tijuca. Marcos Braz saiu escoltado pela polícia, após ficar resguardado em uma loja. Ele foi embora sob vaias.

A briga ocorreu por volta das 17h e assustou lojistas e clientes que passavam pelo shopping. Quase uma hora após a confusão, policiais chegaram ao local.