Marcelo Chamusca é o novo técnico do Floresta para 2025

Marcelo Chamusca é o novo técnico do Floresta para a temporada 2025. O anúncio foi feito pelo Lobo da Vila nesta sexta-feira (13). O treinador, que é bastante conhecido do futebol cearense, vai comandar a equipe no Campeonato Cearense e a Série C do Brasileirão. Aos 58 anos, o profissional desembarca na capital cearense no próximo dia 18 para iniciar os trabalhos.

O baiano de 58 anos tem longa trajetória no futebol nacional. Além de Ceará e Fortaleza, ele treinou Bahia, Botafogo, Guarani, Atlético-GO, Paysandu, Vitória, Náutico e Ponte Preta. Ele estavano Al-Faisaly, da Arábia Saudita.

No comando das equipes cearenses, ele conquistou o Cearense de 2015 e de 2018 por Leão e Vovô, respectivamente. No Pará, levou o título estadual de 2017 com o Paysandu.

Em competições nacionais, o treinador foi treinador do Salgueiro na Série C. Na Série B, participou com o Guarani. Na Série A de 2018, comandou o Alvinegro de Porangabuçu.