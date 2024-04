Manchester United x Sheffield: confira onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Manchester United entra em campo nesta quarta-feira, 24 de abril, às 16:00h (horário de Brasília), contra o Sheffield, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será no Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Os “Red Devils” chegam para a partida visando acabar com uma sequência de seis jogos sem vencer.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN e Star+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United

Onana; Dalot, Casemiro, Maguire e Wan-Bissaka; Mainoo e McTominay; Diallo, Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Sheffield

Grbic; Holgate, Jack Robinson e Ahmedhodzic; Bogle, Vinícius Souza, Hamer, Arblaster e Osborn; Brereton e McBurnie. Técnico: Chris Wilder.

FICHA TÉCNICA

Competição: 29ª rodada do Campeonato Inglês

Local: Old Trafford, em Manchester, Inglaterra

Data: 24/04/2024 (quarta-feira).

Horário: 16h00 (horário de Brasília).