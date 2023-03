Manchester United x Betis: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Manchester United e Betis entram em campo nesta quinta-feira (9), às 17h de Brasília, em Old Trafford, em Manchester (ING), para disputar a partida de ida das oitavas de final da UEFA Europa League 2022/23, a Liga Europa.

O Manchester United disputou a fase de grupos da Liga Europa. A equipe inglesa terminou na segunda colocação do Grupo E, garantindo assim vaga na segunda fase da Liga Europa. Nesta fase, o United eliminou o Barcelona. As equipes empataram em 2 a 2 no jogo de ida e o Manchester United venceu por 2 a 1 no jogo da volta.

O Betis também disputou a fase de grupos da Liga Europa. A equipe espanhola terminou na liderança do Grupo C da competição, garantindo vaga direta para as oitavas de final da Europa League. No Campeonato Espanhol, a equipe está na quinta posição, somando 41 pontos em 24 jogos disputados.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN, pelo Star+ e pela TV Cultura.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Martinez, Malacia; Sabitzer, McTominay; Sancho, Fernandes, Garnacho; Rashford. Técnico: Erik ten Hag.

Betis: Bravo; Sabaly, Felipe, Pezzella, Miranda; Carvalho, Rodriguez; Canales, Rodri, Perez; Iglesias. Técnico: Manuel Pellegrini.

MANCHESTER UNITED X BETIS | FICHA TÉCNICA

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Data: 09/03/2023 (quinta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Jan Seidel (ALE)