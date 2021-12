Manchester United tem jogo adiado no Campeonato Inglês após surto de Covid-19 no elenco

O Manchester United anunciou, nesta segunda-feira (13), que uma partida do clube pelo Campeonato Inglês (Premier League) foi adiada após confirmação de surto de Covid-19 no elenco. O confronto seria contra o Brentford, nesta terça, às 16h30 (de Brasília), no Community Stadium.

O comitê de organização do torneio ainda não definiu uma nova data para a partida, válida pela 17ª rodada. A mudança ocorreu cerca de nove horas após os Reds informarem que diversos atletas e membros da comissão técnica testaram positivo para o novo coronavírus - sem listar os nomes.

Assim, a diretoria do United comunicou que o CT ficaria fechado por 24h para “minimizar o risco de outras infecções”. Os infectados estão isolados e recebem acompanhamento médico da equipe.

Na classificação, o Manchester está na 5ª posição, com 27 pontos. O Brentford é o 10º, com 20.

