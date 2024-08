Manchester City x Ipswich Town: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Manchester City recebe neste sábado (24) o Ipswich Town pela 2ª rodada da Premier League. O jogo acontece às 11 horas (de Brasília) no Etihad Stadium. O time de Guardiola chega como favorito para o confronto, já o time visitante busca sua primeira vitória na competição.,

Os donos da casa estrearam bem no Campeonato Inglês, com vitória por 2 a 0 diante do Chelsea, gols de Erling Haaland e Kovacic e assumindo a quarta colocação.

Já o Ipswich Town perdeu em casa para o Liverpool também por 2 a 0 e está na 18ª posição.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Disney+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Rodri e Nico O'Reilly; Bernardo Silva, De Bruyne e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Provável escalação do Ipswich Town: Christian Walton; Axel Tuanzebe, Woolfende, Jacob Greaves e Leif Davies; Jens Cajuste e Massimo Luongo; Ben Johnson, Connor Chaplin e Hutchinson; Liam Delap. Técnico: Kieran McKenna.

FICHA TÉCNICA | MANCHESTER CITY X IPSWICH TOWN

Competição: 2ª rodada da Premier League.

Data: 24 de agosto, sábado.

Local: Etihad Stadium.

Horário: 11 horas (de Brasília).