Mallorca x Real Madrid: veja horário, palpites e prováveis escalações

Mallorca e Real Madrid se enfrentam neste domingo, (5), às 10h no estádio Iberostar, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

Na tabela do campeonato as equipes estão distantes. O Mallorca ocupa a 10ª posição, com 25 pontos, sendo sete vitórias e oito derrotas. Por outro lado, o Real Madrid está no topo da tabela, em 2º lugar, com 45, atrás somente do Barcelona, com 50 pontos.

ONDE ASSISTR

O jogo terá transmissão da ESPN, Star+ e Bet 365.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raillo, Copete e Jaume; Rodríguez, de Galarreta, Grenier e Kang-in; Muriqi. Técnico: Javier Aguirre

Real Madrid: Courtois, Nacho, Carvajal, Rudiger e Camavinga; Modric, Kroos e Ceballos; Asensio, Benzema e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

MALLORCA X REAL MADRID | FICHA TÉCNICA

Data: 05/02/2023

Horário: 10h

Local: Iberostar Estádio

Árbitro: Alejandro José Hernández