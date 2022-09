Luva de Pedreiro e Abel Ferreira são homenageados no FIFA 23; veja detalhes

O FIFA 23 traz referências ao influencer Luva de Pedreiro e ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. O jogo já está disponível para quem adquiriu a edição Ultimate. O lançamento oficial do produto só ocorrerá nesta sexta-feira (30).

Esta será a última edição do game com o nome da FIFA. Assim, a EA Sports decidiu homenagear alguns nomes do esporte brasileiro. Entre eles o influencer baiano Iran Ferreira e o treinador português.

Abel Ferreira é bicampeão da Libertadores com o Palmeiras e foi homenageado com referências a ele. Quando o jogador monta com entrosamento perfeito de 33 pontos, uma conquista "Cabeça fria, coração quente" é liberada. A frase do técnico também é título do livro dele, que traz bastidores do Verdão.

O Luva de Pedreiro também foi lembrado com algo semelhante. O influencer viralizou nas redes sociais com o bordão 'Receba". A palavra agora batiza um troféu. Para desbloquear, basta marca um gol com o novo comando superchute.