Luta de Popó x El Chino: veja que horas começa e onde assistir ao vivo neste sábado (12)

O boxeador brasileiro Acelino 'Popó' Freitas encara neste sábado (12), o argentino Jorge 'El Chino' Miranda neste sábado (12), pelo Fight Music Show 5, no Ginásio do Canindé, em São Paulo (SP). A luta, principal evento, acontece a partir das 18h45. Popó e El Chino Miranda já trocaram farpas, com direito a cadeirada 'fake do brasileiro no argentino.

Popó foi tetracampeão mundial de boxe e o tleta brasileiro com maior número de títulos mundiais na história da categoria.

Onde Assistir:

A transmissão será no Canal Combate.



POPÓ FREITAS X JORGE 'EL CHINO' MIRANDA - FIGHT MUSIC SHOW

Data: 12 de outubro de 2024

Horário: a partir das 18h

Local: Ginásio do Canindé, em São Paulo

