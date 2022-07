Lucas Sasha é apresentado no Fortaleza: "No futebol brasileiro é um clube espelho"

Um dos reforços anunciados pelo Fortaleza na janela de transferências, o volante Lucas Sasha foi apresentado pelo clube na última sexta-feira (15). Entre outros assuntos, ele elogiou o novo clube e explicou como pode ajudar o Leão na sequência da Série A. Por vir do exterior, Lucas Sasha só poderá atuar em 18 de julho pelo Fortaleza.

"Eu fiz esse caminho, saí muito cedo, com 21 anos, são 10 fora do Brasil, já vivi muita coisa e sinto falta do Brasil. Eu não queria voltar em qualquer situação, quando apareceu a oportunidade do Fortaleza, de toda a ascensão profissional, tudo que envolve o Fortaleza, era algo que eu não poderia deixar passar, era melhor abraçar esse projeto. No futebol brasileiro é um clube espelho", disse ele.

Antes de chegar ao Fortaleza, Lucas Sasha teve longa passagem na Europa por Ludogorets-BUL, Hapoel Tel Aviv-GRE, e CSKA Sofia-BUL. Nos últimos três anos ele defendeu as cores do Aris-GRE.

Confira a coletiva completa do jogador do Fortaleza

Concorrência

Lucas chega para uma posição na qual o Fortaleza tem muita qualidade, jogadores como Zé Welison, Jussa, Felipe e Hércules. Ele afirmou que pode fazer várias funções no meio campo e ajudar o técnico Vojvoda.

"No elenco tem bastante volante e vendo os jogadores de perto é um melhor que o outro, não só nesta posição, mas em todas. No meio-campo, consigo ser dinâmico e jogar mais defensivo. Se precisar mais na frente eu consigo fazer, quando é para virar um meia, isso eu não gosto, mas eu consigo jogar em mais de uma posição e se o mister precisar estou à disposição. O importante pra mim é estar jogando e entre os 11 titulares".

Recém chegado, o volante também analisou a forma do Leão jogar e analisou como pode se encaixar.

“O clube tem uma maneira de jogar, cabe a nós poder se adaptar ao sistema. Se vai mudar ou não, não sabemos. Ele fala bastante com a gente, dentro de campo é completo. Agora é estar bem fisicamente, o primeiro passo é estar bem, é todo um processo. O primeiro passo é ficar bem fisicamente, depois entender como pode jogar, como ele gosta”.

De olho no Leão

O Fortaleza visita o Atlético-GO no domingo (17) no Antônio Accioly, às 18h. O Leão é o lanterna com apenas 11 pontos. O Dragão é o 18°, com 17.

