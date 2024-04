Luana Bertolucci, jogadora da Seleção Brasileira, anuncia diagnóstico de câncer no sistema linfático

A jogadora de futebol Luana Bertolucci, de 30 anos, anunciou, nesta segunda-feira (29), que foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que acomete o sistema linfático. A atleta da Seleção Brasileira e do Orlando Pride se prepara para iniciar o tratamento de quimioterapia nos Estados Unidos.

"Como atleta profissional já passei por muitos desafios dentro e fora de campo. Sempre enfrentei tudo com coragem e determinação, e dessa vez não será diferente. Após realizar exames detalhados nas últimas semanas, fui diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Farei tratamento de quimioterapia e conto com o apoio e as orações de vocês. Quero também agradecer o apoio da minha família e dos amigos que têm me fortalecido nesse momento. Agradeço à Seleção Brasileira e também ao Orlando Pride pelo apoio incondicional", escreveu.

O post recebeu diversos comentários de força e solidariedade para a atleta. "Estamos juntos nessa, Lu, e Deus tá cuidando de tudo, já deu certo", disse uma pessoa. "Você vai vencer mais essa batalha, Lu! Estamos juntas nessa e você sabe que a energia é boa por aqui!! Deus no controle sempre!", escreveu outra seguidora. "Lu, vai dar tudo certo! Deus está no controle, cuidando de cada detalhe!", desejou mais uma.

O Orlando Pride também se manifestou e desejou a cura para a atleta, que já defendeu as cores do Corinthians. Diversos clubes da NWSL, liga de futebol feminino norte-americana, também se solidarizaram com a brasileira. "Lutamos nossas batalhas juntas, dentro e fora de campo. As atletas e funcionários do Orlando Pride estão lado a lado com a Luana e unidas para dar suporte durante esse processo", disse Haley Carter, dirigente do clube, por meio do "X" (antigo Twitter).

Uma das principais jogadoras do Brasil, Luana era um dos prováveis nomes da seleção para a disputa da Olimpíada de Paris-2024. A meio-campista já disputou duas Copas do Mundo com a Seleção Brasileira.