Mancini escala Ceará sem Matheus Bahia, Erick Pulga e Saulo contra o Mirassol; veja time titular

O técnico Vagner Mancini fez três alterações no time titular do Ceará para a partida contra o Mirassol, nesta segunda-feira (29). O lateral-esquerdo Matheus Bahia e os atacantes Erick Pulga e Saulo Mineiro não estão entre os 11 titulares.

Matheus Bahia, considerado o lateral-esquerdo titular do Ceará, começa no banco de reservas nesta segunda. Paulo Victor foi escolhido como titular. Erick Pulga e Saulo Mineiro entraram no departamento médico e não estão sequer no banco de reservas.

Legenda: Paulo Victor durante jogo do Ceará Foto: Felipe Santos/Ceará SC

ESCALAÇÃO DO CEARÁ CONTRA O MIRASSOL

Richard; Raí Ramons, Matheus Felipe, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Lucas Mugni, Lourenço e Recalde; Facundo Castro e Aylon.

Mirassol e Ceará entram em campo nesta segunda-feira (29), às 19h30 de Brasília, no estádio Municipal de Mirassol, em Mirassol (SP), para disputar a segunda rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.