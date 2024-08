Londrina x Floresta-CE: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo neste domingo (4), às 16h30, contra o Londrina no Estádio do Café, em Londrina (PR), em jogo pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Onde Assistir

A partida será transmitida por: DAZN.

Palpite para o jogo

Como chegam as equipes

O Floresta chega para a partida precisando da vitória contra o time paranaense. Após um empate dramático por 1 a 1 contra a Aparecidense, no último jogo, o Verdão da Vila ficou a cinco pontos da zona de classificação para a próxima fase e precisa de uma boa sequência para seguirem sonhando com vaga.

Já o Londrina chega para o confronto em uma situação uma pouco mais cômoda, buscando encaminhar a classificação à segunda fase da Série C. A equipe comandada por Claudinei Oliveira vem de apenas uma derrota nos últimos oito jogos, somando quatro vitórias e três empates e esta, atualmente, na 7ª posição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Londrina

Titulares: Gabriel Félix; Maurício, Rayan Ribeiro, João Maistro e Geferson; Kadi, Tauã e Gustavo França; Iago Teles, Daniel Amorim e Calyson (Henrique).

Técnico: Claudinei Oliveira.

Floresta

Titulares: Luiz Daniel; Pará, Lucas Santos e Diego; Rayne, Marcelo, Davi Castro e Marllon; Romarinho, Andrew e Lohan (Buba).

Técnico: Marcelo Cabo.

Londrina x Floresta-CE | FICHA TÉCNICA

Competição: 16ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Data: 04/08/2024

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Assistente 1: Inacio Barreto da Camara (AP)

Assistente 2: Salmon Lopes da Silva (AP)