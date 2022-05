Liverpool x Wolverhampton: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Liverpool entra em campo neste domingo (22), às 12h (horário de Brasília), contra o Wolverhampton, pela 38ª rodada da Premier League. O duelo acontece em Anfield, em Liverpool (ING).

A equipe de Jürgen Klopp chega para a última rodada do Campeonato Inglês necessitando de uma vitória e de um tropeço do arquirrival Manchester City para conquistar a Premier League pela 2ª vez na história. Com 89 pontos, está um ponto atrás do time de Pep Guardiola.

Onde assistir

A partida será transmitida pela plataforma de streaming Star+.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Mtip, Konaté e Robertson; Keïta, Henderson e Thiago Alcântara; Diogo Jota (Salah), Mané e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

Wolverhampton: José Sá; Boly, Coady e Toti Gomes; Jonny Otto, Dendoncker, Rúben Neves, João Moutinho e Nouri; Raúl Jiménez e Pedro Neto. Técnico: Bruno Lage.

Ficha técnica | Liverpool x Wolverhampton

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Data: 22/05/2022 (domingo)

Horário: 12h (de Brasília)

Árbitro: Anthony Taylor (ING)