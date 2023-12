Liverpool x West Ham: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Liverpool e West Ham entram em campo nesta quarta-feira (20), às 17h de Brasília, no Anfield, em Liverpool (ING), para disputar as quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2023/2024.

O Liverpool chega às quartas de final após eliminar o Leicester City e o Bournemouth. Para o duelo diante do West Ham, Jurgen Klopp terá os desfalques do volante Gravenberch e Thiago Alcântara, além do meia Mac Allister e do atacante Diogo Jota.

Já o West Ham eliminou o Lincoln City e o Arsenal, atual primeiro colocado da Premier League. O técnico David Moyes terá apenas o desfalque do atacante Michail Antonio, que tem uma lesão no joelho.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Quansah, Tsimikas; Elliott, Endo, Curtis Jones; Salah, Gakpo, Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

West Ham: Łukas Fabiański; Thilo Kehrer, Konstantinos Mavropanos, Nayef Aguerd, Aaron Cresswell; Tomas Soucek, James Ward-Prowse; Mohammed Kudus, Pablo Fornals, Saïd Benrahma; Danny Ings. Técnico: David Moyes.

LIVERPOOL x WEST HAM | FICHA TÉCNICA

Competição: quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2023/2024

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Data: 20/12/2023 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)