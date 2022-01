Liverpool x Shrewsbury Town: onde assistir, horário, palpites e escalações

Neste domingo (9), o Liverpool enfrenta o Shrewsbury Town, equipe da terceira divisão inglesa, às 11h (de Brasília) no estádio Anfield Road, em partida válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

Vivendo um surto de Covid-19 no elenco, o Liverpool vem desfalcado para o duelo Ainda no meio de semana, os Reds tiveram o jogo contra o Arsenal, pela Copa da Liga Inglesa, adiado por causa dos altos casos de jogadores com diagnóstico positivo no elenco.

TRANSMISSÃO A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Star+ PALPITE inter@ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES Liverpool: Kelleher; Bradley, Gomez, Koumetio e Tsimikas; Curtis Jones, Morton e Milner; Gordon, Oxlade-Chamberlain e Neco Williams. Shrewsbury Twon: Marosi; Pennington, Ebanks-Landell e Pierre; Bennett, Vela, Davis, Leahy e Whalley; Bowman e Bloxham. LEIA TAMBÉM Jogada Jogos de hoje: confira partidas de futebol deste domingo (09/01) FICHA TÉCNICA Liverpool x Shrewsbury - terceira rodada do Copa da Inglaterra

Data e horário: 09/01/2022, às 11h (horário de Brasília)

Local: Anfield Road, em Liverpool, Inglaterra.

Onde assistir: Star+

