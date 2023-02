Liverpool x Everton: confira horários, palpites e prováveis escalações

Liverpool e Everton se enfrentam em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece nesta segunda-feira, (13), às 17h no estádio Anfield.

Para a partida as equipes chegam em situações distintas. O Liverpool ocupa a 10ª posição com 29 pontos, oito vitórias, cinco empates e sete derrotas. O Everton está em 18º, com 18 pontos, quatro vitórias, seis empates e 11 derrotas.

A última partida de cada equipe também foram diferentes. Os Reds foram derrotados pelo Wolves por 3 a 0 e a equipe comandada por Sean Dyche venceu por 1 a 0, com gol de James Tarkowski.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN e da Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Gomez (Phillips) e Robertson; Bajcetic, Fabinho e Henderson; Salah, Darwin Núñez e Gakpo. Técnico: Jürgen Klopp

Everton: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski e Mykolenko; Iwobi, Onana, Gueye, Doucoure e McNeil; Maupay. Técnico: Sean Dyche

LIVERPOOL X EVERTON | FICHA TÉCNICA

Data: 13/02/2023

Horário: 17h

Local: Anfield

Árbitro: Simon Hooper