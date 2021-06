Libertadores 2021: saiba os confrontos das oitavas de final definidos em sorteio

A Conmebol definiu os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2021 em sorteio realizado nesta terça-feira (1°). O Brasil possui seis clubes na disputa do mata-mata.

Atual campeão do torneio continental, o Palmeiras irá enfrentar a Universidad Católica, do Chile. O Flamengo, campeão em 2019, enfrentará o Defensa y Justicia, da Argentina. Atlético-MG e São Paulo enfrentarão Boca Juniors e Racing, respectivamente, também da Argentina. Já Fluminense e Internacional encaram Cerro e Olímpia, respectivamente, ambos do Paraguai.

Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores:

Defensa y Justicia (ARG) x Flamengo

Boca Juniors (ARG) x Atlético-MG

Universidad Católica (CHI) x Palmeiras

Cerro Porteño (PAR) x Fluminense

Vélez Sarsfield (ARG) x Barcelona de Guayaquil (EQU)

São Paulo x Racing (ARG)

River Plate (ARG) x Argentinos Juniors (ARG)

Olimpia (PAR) x Internacional

Calendário da Libertadores

Os duelos das oitavas de final da Libertadores 2021 acontecerão após o encerramento da Copa América. Os jogos de ida estão marcados para a semana do dia 14, e os de volta, na semana do dia 21.

Oitavas de final:

Ida: 13, 14 e 15 de julho

Volta: 20, 21 e 22 de julho

Quartas de final:

Ida: 10, 11 e 12 de agosto

Volta: 16, 17 e 19 de agosto

Semifinal:

Ida: 21, 22 e 23 de setembro

Volta: 28, 29 e 30 de setembro

Final:

20 de novembro, no estádio Centenario, em Montevidéu (Uruguai)