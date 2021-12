Lewis Hamilton vence GP da Arábia Saudita; campeão da Fórmula 1 será definido na última prova

O piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o GP da Arábia Saudita neste domingo (5), penúltima prova da temporada. O pódio foi fechado pelo holandês Max Verstappen (Red Bull Racing) e o finlândes Valtteri Bottas (Mercedes), respectivamente.

Com o resultado, a decisão do título será em Abu Dhabi, no próximo domingo (12). No momento, Hamilton soma oito vitórias, enquanto Verstappen ostenta nove triunfos durante o ano.

Na pista, o evento no circuito de Jeddah foi paralisado diversas vezes por conta de acidentes. Ao todo, foram três largadas na prova, com quatro pilotos abandonando nas voltas iniciais.

Com vários acionamentos do safety car virtual, teve incidente entre o japonês Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) e o alemão Sebastian Vettel (Aston Martin). Também deixaram a corrida o mexicano Sergio Pérez (Red Bull Racing) e Mick Schumacher (Haas). Veja resultado final: