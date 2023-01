Levante x Atlético de Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Levante e Atlético de Madrid entram em campo nesta quarta-feira (18), às 17h de Brasília, no Estadio Ciudad de Valencia, em Valência (ESP), para disputar as oitavas de final da Copa do Rei, uma das principais copas do futebol espanhol.

O Levante disputa atualmente a segunda divisão do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação da competição. O time soma 40 pontos em 23 rodadas disputadas.

O Atlético de Madrid disputa atualmente a LaLiga, a primeira divisão do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa atualmente a quarta colocação na tabela de classificação da competição. O time soma 28 pontos em 17 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN 4 e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Levante: Femenias; Son, Saracchi, Vezo e Munoz; Martinez, Pier e Campana; De Frutos, Wesley e Cantero. Técnico: Javier Calleja.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Hermoso e Reinildo; Llorente, Koke, De Paul, Barrios e Griezmann; Correa. Técnico: Diego Simeone.

LEVANTE X ATLÉTICO DE MADRID | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Ciudad de Valencia, em Valência (ESP)

Data: 18/01/2023 (quarta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (ESP)