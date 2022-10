Leicester e Crystal Palace empatam e permanecem na segunda página da tabela da Premier League

Leicester e Crystal Palace empataram em 0 a 0 na manhã deste sábado (15), jogando no King Power Stadium, em Leicester, na Inglaterra. A partida entre as duas equipes foi válida pela 11ª do Campeonato Inglês, a Premier League. As duas equipes precisavam da vitória, já que estão na parte de baixo da tabela da competição.

Apesar do desejo de vitória por parte dos dois times, a partida terminou empatada sem gols. O resultado é pior para o Leicester: a equipe jogava em casa e com este resultado pode cair para a última colocação da Premier League, dependendo do resultado da partida entre Wolves e Nottingham Forest.

Para o Crystal Palace, o resultado não foi o melhor possível, embora a equipe esteja em situação menos delicada que o Leicester. O Palace ocupa agora a 13ª colocação da Premier League, com 10 pontos conquistados em nove partidas, mas pode ser ultrapassado por outras equipes no decorrer desta rodada.

PRÓXIMOS DESAFIOS

Na próxima quinta-feira (20), o Leicester recebe o Leeds United, em casa. Já na terça-feira (18), o Crystal Palace joga em casa e recebe o Wolves.

