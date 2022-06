Leandro Campos é anunciado como novo treinador do Icasa

Nas redes sociais, o Icasa anunciou novo técnico nesta segunda-feira (6). Leandro Campos será o comandante do time para o restante da temporada, incluindo a disputa da Série D do Brasileirão.

O Verdão vinha sendo comandado por Marcus Vinícius, técnico do Sub-20. Ele assumiu interinamente o posto após Sidney Moraes ter entregado o cargo.

No currículo, o novo treinador da equipe caririense tem um Campeonato Cearense de 2013, além da Série C de 2010 pelo ABC, com quem também tornou-se bicampeão estadual (2010 e 2011).

O Icasa enfrenta o Retrô no domingo (12), na Arena Romeirão. O duelo será às 17h (de Brasília), válido pela nona rodada da Série D. A equipe está no quinto lugar do Grupo 3, com 11 pontos.