Lateral-esquerdo Kelvyn se diz adaptado a jogar no meio-campo: "fico mais perto do gol"

Kelvyn é um jogador polivalente, daqueles que jogam em mais de uma posição. No Ceará, ele consta com lateral-esquerdo, mas já atuou como volante, e mais recentemente, diante do Santos, atuou mais adiantado, como ponta aberto no meio-campo. Ele se diz adaptado na função mais ofensiva que exerceu no segundo jogo sob o comando de Tiago Nunes

"É uma posição que eu também gosto de fazer. Muda muito a movimentação e a opção de passe, e eu preciso estar sempre atento em dar a melhor opção aos companheiros. Eu também fico mais próximo do gol, posso chegar, finalizar e concluir jogadas. Claro que ninguém é perfeito e todo dia eu procuro trabalhar para estar sempre evoluindo e melhorando meu desempenho nos jogos."

Apesar de gostar de atuar no meio, Kelvyn destaca que é lateral-esquerdo no clube.

"Como estou listado como lateral-esquerdo, atualmente eu sou da posição. Eu faço outras funções, o que o treindor pede e espero fazer o meu melhor sempre, em busca do resultado positivo, que é importante".

Paciência

Titular com Tiago Nunes diante do Santos no último sábado (18), Kelvyn vê com naturalidade ser ou não titular do Ceará. Para ele, a oportunidade vai aparecer.

"Estou trabalhado todo dia para evoluir e dar a resposta à altura do que o professor pede Ele sempre toma as melhores decisões e uma hora ou outra a oportunidade vai aparecer. Eu só tenho que estar pronto".

Há seis jogos sem vencer na Série A, o Ceará busca quebrar o jejum neste sábado (25), diante do lanterna Chapecoense-SC, às 17 horas, no Castelão, em jogo pela 22ª rodada. Kelvyn espera que a equipe vença e volte a subir na tabela.

"Com certeza vamos buscar os três pontos, porque precisamos voltar a brigar pela parte de cima da tabela, isso é muito importante para o clube e para nós também O Tiago vai pensar no melhor esquema tático para a gente vencer. Será um jogo difícil indepente da situação que eles estejam na tabela", finalizou ele.