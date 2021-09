Conheça Igor, o reforço do Ceará para a lateral direita

O Ceará está próximo de anunciar o lateral-direito Igor como reforço para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador, vindo do Coritiba, trará uma característica diferente na posição, enriquecendo o setor para o técnico Tiago Nunes.

Se o atual titular Gabriel Dias é um lateral com características mais defensivas, Igor tem um porte físico semelhante (1,85m e 78 quilos), mas apoia mais na frente.

É um jogador que usa a força física para chegar no ataque, sempre buscando os cruzamentos, muitos até da intermediária. Além disso, tem um chute forte e cobra faltas, recurso os quais o Ceará é carente.

Ou seja, o Alvinegro contará com um lateral ofensivo e forte, sendo importante no confronto um contra um com os marcadores.

Veja lances de Igor pelo Juventude

No Coxa

No Coritiba, ele foi titular no Campeonato Paranaense (9 jogos) e na Copa do Brasil (2 partidas), mas na Série B perdeu a posição para a joia da base Natanael. Igor atuou em 17 jogos na Série B, sendo titular em 6 e utilizado em 13 durante o jogo, atuando por 771 minutos.

2020

Mas foi no Juventude, clube no qual é vinculado, que Igor se destacou na Série B, ano do acesso do time jaconero. Na temporada, foram 37 jogos, 3 gols e 4 assistências.

Antes, Igor, que tem 23 anos e é paraibano, já havia defendido Auto Esporte, Corinthians (base), Náutico, Águia e Lajeadense.