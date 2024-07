Lateral da Seleção Brasileira, Tamires vive expectativa por 3ª Olimpíada: 'estou confiante'

Prestes a disputar a terceira Olimpíada da carreira, a lateral Tamires vive a expectativa de ver o futebol feminino do Brasil estrear na competição. A jogadora, que disputou a Rio 2016 e a Tóquio 2020, cita a bagagem adquirida nas outras edições e avalia o quanto evoluiu como jogadora.

“Eu quero ser cada vez melhor e como atleta quero mostrar meu trabalho e trazer as meninas junto comigo. Eu me comunico mais com elas. Coloco meus pontos de vista, ouvindo também o que elas têm a dizer. Essa troca foi muito evolutiva para minha trajetória. Em 11 anos de Seleção, aquela Tamires mais quietinha, mais tímida, hoje é uma Tamires muito mais aberta a tudo”, disse a lateral ao site da CBF.

Sob comando do técnico Arthur Elias, a equipe vai em busca de beliscar uma medalha na competição. A experiente jogadora ressaltou a importância da competição para a modalidade no Brasil.

“Que a gente consiga canalizar toda essa expectativa e ansiedade, naturais em vésperas de grandes competições, em trabalho e bons resultados. Estou muito confiante de que vamos dar alegrias para aqueles que nos acompanham, que sabem o que nós podemos entregar e que torcem pelo sucesso do futebol feminino brasileiro. Estamos recebendo esse carinho de muita gente e isso é muito importante”, finalizou.

O futebol feminino do Brasil estreia nas Olimpíadas no dia 25 de julho. A equipe faz parte do Grupo C junto de Espanha, Japão e Nigéria.