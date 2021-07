Kite Day: competição celebra o Dia do Kitesurf no Cumbuco

O dia 1º de agosto é o Dia do Kitesurfista e do Kitesurf, no Ceará. Para celebrar a data, a Associação de Kitesurf de Caucaia (AKCA) realizará uma competição de kitesurf na Praia do Cumbuco em duas modalidades: Regata Livre (corrida entre boias) e Big Air (voo, altura, dificuldade e estilo).

“O ato de celebrar é um ato histórico, é um rito genético da vida em sociedade. Celebramos há milhares de anos e ainda no presente celebramos. O ato social de celebrar não é apenas festivo, mas também apreciativo. A comunidade de Kitesurf de Caucaia, no dia 1º de agosto, comemora o esporte, uma paixão que compartilhamos, que nos faz felizes, e que, por sua vez, é o nosso suporte econômico. E aproveitamos para agradecer. Agradecemos as riquezas destas terras: o vento, o sol e o mar. Vamos cuidar deles. Obrigado e bons ventos!”, ressalta Juan Cruz Ganza "Juancho", presidente da Associação de Kitesurf de Caucaia (AKCA).

A AKCA e Cumbuco Social tem como parceiros na organização do evento a Prefeitura de Caucaia, a Federação de Vela do Ceará, o Instituto de Meio Ambiente de Caucaia (IMAC) e a Colônia de pescadores Z-07. O apoio cultural é do CumbuCOR.

A competição é aberta para atletas profissionais e iniciantes, e já engajou mais de 60 kitesurfistas nas categorias juvenil, mulheres e homens. Além de mobilizar praticantes de kite, a celebração tem um ar especial este ano, trazendo em pauta a importância da educação ambiental e limpeza das zonas costeiras.

Legenda: Além de mobilizar praticantes de kite, a celebração da modalidade tem um ar especial este ano, trazendo em pauta a importância da educação ambiental e limpeza das zonas costeiras Foto: Foto: Natinho Rodrigues

Praia Limpa

Por isso, o Kite Day também aderiu ao Movimento Praia Limpa, e como incentivo às limpezas dessas áreas, a inscrição na competição é um vídeo onde o competidor realiza uma limpeza de praia espontânea.

A prática do Kitesurf, além de ser um esporte radical, tem uma conexão direta com a economia e cultura local da região do Cumbuco, que começa a ter mais movimento econômico nesta alta temporada, após o período de pandemia da Covid-19.

“O dia do kitesurf é muito importante para comunidade do Cumbuco. Para além de todo o prazer e benefício do esporte, é o kitesurf que movimenta a economia local. É por causa do kitesurf que vários nativos são instrutores e tem sua renda, as barracas dos nativos estão expandindo, e há construção de hotéis e restaurantes que geram empregos. E no Kite Day não estarão presentes só os kitesurfistas, mas todos os pescadores, vendedores de praia, as escolas, uma comunidade inteira comemorando a chegada da temporada, o início dos ventos”, afirma Milena Lima, nativa do Cumbuco, atleta, instrutora de kitesurf e campeã na categoria hidrofoil.

Cumbuco Social

A problemática de resíduos sólidos no oceano, principalmente plástico, vem ganhando foco nos últimos cinco anos, após uma pesquisa que indica que mais de 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos vão para os oceanos anualmente. O Kite Day contribui diretamente para conscientizar praticantes de kite e usuários das praias sobre a importância de manter as praias limpas.

Além do apoio da Prefeitura de Caucaia e da Federação de Vela do Ceará, o Dia do Kitesurfista conta com o apoio do Movimento Winds for Future, que liderou o record no Guinness Book pelo maior número de kitesurfitas no mesmo desfile de kite, em 2019. A

união do kitesurf com ações de desenvolvimento sustentável tem um caráter inovador.

A AKCA realizará o Kite Day no próximo domingo, 1 de agosto de 2021, das 8h às 18h, respeitando todas as medidas de distanciamento social e precaução contra a Covid-19. Todos os participantes em terra estarão utilizando máscaras e será disponibilizado álcool para higienização durante o evento.

Cronograma do Evento:

● 8h - Limpeza de Praia

● 9h - Café da Manhã

● 10h - Movimento Arte Cumbucor (artistas estarão fazendo intervençã artística em 2

pranchas de kitesurf)

● 10h – Briefing Competidores

● 11h – Início das Provas

● 18h – Premiação

Localização:

Em frente ao Alizé e Outro Beach (Próxima a Vila Coqueiro), Praia do Cumbuco, Caucaia, Ceará.

