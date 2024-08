Keno Marley é derrotado nas quartas de final do boxe e se despede dos Jogos de Paris 2024

Keno Marley, um dos representantes do Brasil no boxe, foi eliminado nas quartas de final da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris. O brasileiro era esperança de medalha na categoria peso-pesado (até 92kg), mas acabou derrotado por Lazizbek Mullojonov, do Uzbequistão, e vice-campeão mundial em 2023.

O brasileiro foi derrotado por decisão unânime (5-0) nesta quinta-feira (1), na Arenea Paris Norte. Caso tivesse vencido, o baiano teria garantido pelo menos o bronze para a modalidade.

Além dele, outras duas atletas da delegação do Brasil também foram eliminadas. Caroline Almeida acabou derrotada nas oitavas de final na disputa da categoria peso-mosca ligeiro. No peso-meio-médio, Bárbara Santos foi outra a se despedir da competição.