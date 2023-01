Ken Block morre aos 55 anos em acidente com moto de neve nos Estados Unidos

O piloto de rally norte-americano Ken Block morreu aos 55 anos, nessa segunda-feira (2), em um acidente com uma moto de neve em Utah, Estados Unidos. Antes de falecer, o cofundador da marca de sapatos DC Shoes chegou a compartilhar uma imagem de uma motocicleta coberta de neve nas redes sociais.

A informação sobre o caso foi, inicialmente, divulgada pelo portal especializado TMZ e, em seguida, confirmada por representantes do competidor, que foi campeão da categoria pela equipe Hoonigan Racing Division — conhecida anteriormente como Monster World Rally Team.

"Ken era um visionário, um pioneiro e um ícone. E o mais importante, um pai e marido. Ele fará uma falta incrível", diz o comunicado.

A publicação norte-americana detalhou que, por volta das 14h locais (cerca de 10h em Brasília), Block trafegava com a moto de neve em uma encosta íngreme quando o veículo capotou e caiu por cima dele. Autoridades relataram ao portal que devido aos ferimentos o condutor foi declarado morto ainda no local do acidente.

Legenda: "É assim que algumas manhãs em meu rancho em Utah parecem nesta época do ano - recém cobertas de neve!", escreveu o piloto na postagem Foto: reprodução/redes sociais

"O Sr. Block estava andando com um grupo, mas estava sozinho quando o acidente ocorreu", disse o escritório do xerife de Wasatch. "Estamos tristes em saber da perda de Kenneth e nossos corações estão com sua família e amigos tão profundamente afetados", completou.

Quem é Ken Block?

Legenda: Ele deixa a esposa e os três filhos Foto: GERGELY BESENYEI / AFP

Ken Block foi um dos pilotos de rally mais famosos do mundo e competiu nos anos 2000, alcançando o pódio das competições dezenas de vezes, conforme informações do TMZ.

Além de corridas de carros, ele também participou de disputas de motocross e skate, entre outros esportes radicais. Ele também era um competidor de snowboard.

Fora da carreira esportiva, em 1994, fundou a marca especializada em sapatos para esportes de ação DC Shoes, ao lado do colega de negócios Damon Way.

Ele deixa a esposa e os três filhos. A herdeira Lia, de 16 anos, também é motorista, segundo o portal norte-americano.

