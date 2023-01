Torcedores e fãs dão seu último adeus ao rei Pelé

Milhares de brasileiros,autoridades e ex-nomes do futebol se despediram nesta segunda-feira (2) do "Rei"Pelé, falecido na quinta-feira aos 82 anos,em um velório realizado na Vila Belmiro,estádio do Santos.

Os torcedores, muitos de outras cidades,continuavam fazendo fila a o cair da noite do lado de fora da Vila Belmiro no intuito de chegar ao campo, onde o caixão aberto de Pelé,coberto com uma bandeira do Brasil, estava posicionado, rodeado de coroas de flores brancas.

Algumas pessoas gritavam "Pelé, Pelé!"e entoavam cantos sobre a superioridade do "Rei" sobre o ex-jogador argentino Diego Maradona. Dez horas após o início do velório,a fila continuava grande.

Legenda: O velório de Pelé foi marcado por muita emoção de amigos e familiares Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Entre lágrimas,a terceira esposa do ex-jogador, Marcia Aoki, foi uma das primeira e se aproximar do caixão. Vestida de preto, passava a mão sobre a cabeça do ídolo,com quem se casou em 2016.

Também estiveram presentes três dos seis filhos vivos do eterno camisa 10 - Edinho, Kely e Flavia,além d eex-jogadores da Seleção Brasileira como Paulo Roberto Falcão, Zé Roberto e Mauro Silva.

Visita de Lula

O recém-empossado presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará o estádio na manhã desta terça-feira para homenagear o "Rei"e manifestar "solidariedade "à família, informou a Presidência. Sua posse no domingo no Congresso em Brasília começou com um minuto de silêncio em memória de Pelé. Lula e a primeira-dama, Rosângela "Janja" da Silva,enviaram um acoroa de flores ao velório, segundo a imprensa.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também foi para se despedir do Rei e prometeu que a entidade vai homenageá-lo. "Pediremos a todas as federações no mundo inteiro, os 211 países, que batizem um estádio decada país como nome de Pelé, porque os jovens têm que sabe relembrar quem ele era", disse Infantino, que estava acompanhado dos presidentes da CBF, Ednaldo Rodrigues;e da Conmebol, Alejandro Domínquez.

Legenda: O dia foi de muitas homenagens a Pelé, o Rei do Futebol Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP

"Pelé é eterno,é um ícone mundial do futebol. Fez pela primeira vez muitas coisas que no futebol 99% apenas podem sonhar em fazer,e o 1% restante fez depois dele",acrescentou o dirigente da Fifa.

O pai de Neymar, que surgiu nas categorias de base do Santos, apareceu em nome da família do jogador do Paris Saint-Germain, que não viajará ao Brasil.

"Pelé inspirou todas as gerações, sempre foi uma referência", disse o pai do craque, que na Copa do Mundo igualou o Rei na artilharia histórica da Seleção (77 gols).

Vidas marcadas

Os fãs também não pararam de fazer elogios ao ídolo, que os fez vibrar como nenhum outro,enquanto esperavam para entrar no estádio. "Minha infância foi toda sob influência do que o Pelé fez pelo Brasil, nos jogos da Copa do Mundo",explicou o bancário Carlos Mota, de 59 anos, que viajou do Rio deJaneiro comseu filho Bernardo, de 12.

"Sempre falei para meu filho que são três coisas que não se discutem: que a bola é redonda, o gramado é verde e que Pelé é o maior", acrescentou Mota.

Legenda: Pessoas do mundo inteiro se despediram de Pelé nesta segunda-feira, e muitos foram vestidos com camisas da Seleção Brasileira e do Santos Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Cortejo

O corpo do único jogador tricampeão mundial (1958, 1962, 1970) chegou ao local por volta das 3h40 em uma caravana saída do hospital Albert Einstein, onde esteve internado desde 29 de novembro. Várias bandeiras de diferentes tamanhos decoram as arquibancadas: uma como 'Rei' de costas, mostrando a camisa'10' que ele imortalizou,e outras com mensagens como "Viva o rei", "Pelé 82 anos" e "Camisa 10 do Santos".

O acesso ao estádio será permitido de forma "ininterrupta" até as 10h de terça-feira. Depois, terá início um cortejo pelas ruas de Santos, que terminará em um mausoléu da cidade,com um sepultamento reservado para a família. Neste mesmo cemitério, de onde é possível ver a Vila Belmiro, estão enterrados o pai, o irmão e a tia de Pelé.