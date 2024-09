Juventus x Roma: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Juventus e Roma se enfrentam em um clássico válido pela terceira rodada da Serie A 2024/25. A bola rola neste domingo (1) às 15h45 (de Brasília) no Juventus Stadium.

O time da casa chega com um aproveitamento de 100% no Campeonato Italiano até aqui, ocupa a terceira posição com um jogo a menos e ainda não sofreu gols, além de já ter marcado seis vezes contra os adversários.

Por outro lado a Roma ainda não sabe o que é vencer no torneio e briga na parte de baixo da tabela, em 15º lugar.

Ambas as equipes já se enfrentaram em 200 oportunidades, somando 95 vitórias para a Velha Senhora, 49 para o time da Roma e 56 empates.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Disney+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação da Juventus: Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangoula; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta

Provável escalação do Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Paredes, Cristante; Dybala, Pellegrini, Zalewski; Dovbyk. Técnico: Daniele de Rossi

FICHA TÉCNICA | JUVENTUS X ROMA

Competição: 3ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25.

Data: 1 de setembro, domingo.

Local: Juventus Stadium, em Turim.

Horário: 15h45 (de Brasília).