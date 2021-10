Juventude x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará visita o Juventude neste sábado (23), às 17 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em um confronto direto na 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão lutando pela permanência na Série A, separados por 3 pontos e com pressão semelhante para voltar a vencer. Hoje, o Alvinegro cearense é o 14º com 31 pontos, enquanto o time jaconero é o 17º, com 28, abrindo o Z4.

A partida contra o Juventude será o primeiro de uma série de confrontos diretos que o Vovô terá nas próximas seis rodadas. Os demais serão contra Fluminense (8º com 36), Cuiabá (9º com 35), Athletico/PR (10º com 34), Bahia (16º com 28) e Sport (18º com 27). São praticamente todos jogos de "6 pontos", já que hoje a diferença para o 8º Fluminense, é de 5 pontos, mas para o 18º Sport é de 4.

A pressão em cima do técnico Tiago Nunes já é grande, com cinco jogos sem vencer na Série A e os 28% de aproveitamento em 9 jogos. Ainda que a equipe não esteja jogando mal e criando muitas chances, como ocorreu na derrota diante do Palmeiras na última quarta-feira, em jogo atrasado pela 19ª rodada, o clube precisa vencer urgentemente, pela proximidade da zona de rebaixamento.

Palpites

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e em tempo real pelo Diário do Nordeste

Buscar a vitória

O treinador falou sobre a importância do jogo para o Ceará, que o clube precisará se superar para buscar a vitória em Caxias do Sul. O adversário do Vovô mudou de treinador após a derrota diante do Grêmio, contratando Jair Ventura.

"O complicado é não termos tempo hábil de preparação para o jogo. Enfrentaremos um adversário muito pressionado, na zona de rebaixamento, mas mudou o treinador, com uma semana de semana de preparação. Então o Ceará terá que se superar, dar toda a energia que temos e montar uma boa estratégia de jogo, que será de muito físico, velocidade e precisaremos estar equilibrados, com força mental buscar a vitória".

O alvinegro precisará mesmo se superar diante do Juventude, já que persegue ainda a primeira vitória fora de casa na Série A. O time é o único que ainda não venceu como visitante.

São apenas 7 pontos em 12 jogos (19,4% de aproveitamento), com 7 empates e 5 derrotas, com 7 gols marcados e 17 sofridos.

Mudanças

Para o duelo em Caxias, o treinador conta com o retorno do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que cumpriu suspensão diante do Palmeiras. O jogador comentou sobre a partida decisiva contra o Juventude.

“Eu venho citando muito que o próximo jogo é sempre o mais importante. Às vezes o resultado não acontece, mas não está faltando entrega, não está faltando trabalho e eu acho que precisamos só encontrar o caminho da vitória. Encaramos o jogo contra o Juventude com muita importância, é um confronto direto”, citou.

Em contrapartida, Vina será o desfalque após receber o 3º cartão amarelo diante do Palmeiras. A tendência é que Jorginho seja utilizado no setor.

Juventude

O time gaúcho terá três desfalques importantes para o confronto com o Ceará. Sem jogadores suspensos, os problemas do novo treinador são por contusão e uma questão contratual.

O meia Wagner e o centroavante Ricardo Bueno, ex-Ceará, seguem no departamento médico e ficam de fora. O meia tem desconforto no músculo posterior da coxa direita, e o camisa 9, um dos artilheiros do time, tem uma lesão muscular.

O terceiro desfalque será o meia Wescley, que pertence ao Ceará e, por questões de contrato, não poderá atuar diante do Vozão.

Prováveis Escalações

Juventude

Douglas; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson e Guilherme Castilho; Capixaba, Paulinho Boia e Roberson. Técnico: Jair Ventura

Ceará

Richard; Igor, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon, Jorginho, Lima; Cléber e Erick. Técnico: Tiago Nunes

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro Série A - 28ª rodada

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Data e Hora: 23 de Outubro de 2021 - 17 horas

Árbitro: Rodolpho Toski Marques - FIFA - PR

Assistentes: Ivan Carlos Bohn - PR e Rafael Trombeta - PR