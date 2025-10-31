Justiça nega suspensão e eleição no Ferroviário está confirmada; saiba detalhes

A eleição que vai definir o novo presidente do Ferroviário para os próximos três anos está confirmada para ocorrer neste sábado (1º), entre 9h e 18h, na sede do clube.

Havia uma possibilidade de uma suspensão de última hora, uma vez que a Frente Ampla de Oposição, que lançou a chapa Futuro, Orgulho e Tradição, encabeçada por Newton Filho, havia judicializado o pleito, mas a justiça indeferiu o pedido de tutela de urgência e confirmou a realização da eleição.

Na decisão, o juiz Fernando Telles de Paula Lima, da 38ª Vara Cível, concluiu que “não há fundamento jurídico para o deferimento da tutela requestada” e por isso indeferiu o pedido.

Com a assembleia garantida, duas chapas vão concorrer à presidência coral: Rodger Raniere, pela chapa Amor e Lealdade, e Newton Filho, Futuro, Orgulho e Tradição.

O colégio eleitoral será composto por 497 votantes, dentre sócios-torcedores e sócios-proprietários do clube. A lista oficial de votantes foi divulgada no site do Ferroviário.

Apenas quem tiver direito a voto poderá entrar na sede do time coral, e a entrada se dará pelo portão principal do estádio Elzir Cabral. Após nove horas de votação, a apuração se iniciará imediatamente e o eleito terá 30 dias de transição para tomar posse dia 1º de dezembro. O mandato se estenderá até 30 de novembro de 2028.

Será a primeira vez em 92 anos de história do Ferroviário que haverá uma disputa pela cadeira de presidente do clube. O eleito comandará algumas categorias da base e cuidará da questão patrimonial e social do clube, além de poder fiscalizar a gestão da SAF, que tem o grupo Makes à frente.



