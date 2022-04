TJDF-CE confirma julgamento que pode excluir Crato e paralisar final do Cearense

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará (TJDF-CE), Fred Bandeira, confirmou que o julgamento do Crato será realizado nesta terça-feira (19), às 14 horas, na sede da OAB/CE, em Fortaleza.

Os advogados que representam os semifinalistas (Fortaleza, Ferroviário, Caucaia e Iguatu) pediram o adiamento do pleito, porém, a sessão será realizada de modo híbrido: presencial e online.

“A sessão será mantida. Eduardo de Salles e Alex Santiago, advogados dos quatro semifinalistas, estão viajando, com bilhetes comprados antes da sessão, pediram o adiamento da mesma. Mas deliberamos e entendemos que de fato a sessão pode e deve ser mantida. Eles podem participar de onde estiverem através da plataforma zoom”, explicou Fred Bandeira, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará (TJDF-CE).

Inquérito concluído contra o Crato

Com o inquérito que investiga a suspeita de manipulação de jogos concluído, Fred Bandeira explica como será a continuação do julgamento suspenso.

“Será dado continuidade ao julgamento que foi suspenso em virtude do inquérito que já foi finalizado. Retomaremos o julgamento das preliminares, são em torno de 8 ou 9, já foram devidamente sustentadas pela defesa e pela Procuradoria. E, se porventura, for acatada uma das preliminares, o processo deve ser arquivado e encerrado. Se elas forem superadas, a gente passa para o mérito. Haverá novamente sustentação da procuradoria e da defesa, no tocante à questão do mérito, que é o pedido de exclusão do Crato”, explicou.

Sobre as possíveis consequências, o jurista disse que não pensa nas consequências que o julgamento pode tomar.

"A gente não julga, por exemplo, um rebaixamento ou ascensão de clube pensando em quem vai ser rebaixado ou ascender. Não podemos atuar dessa forma, porque se assim fizéssemos, estaríamos sendo parciais no nosso julgamento. Então, deixar claro que isso vai ser decidido amanhã, pela maioria, com certeza a justiça será devidamente feita. E aí, aqueles que porventura não estiverem satisfeitos com a decisão, o recurso", disse.

ENTENDA O CASO

O Crato é investigado por suspeita de manipulação de jogos no certame estadual. A ação que pede a exclusão do time caririense é movida por Icasa e Maracanã. Os clubes têm interesse na exclusão da equipe. O primeiro teria ido às quartas de final do Cearense e o segundo não seria rebaixado e punido após uma escalação irregular.

As finais do Campeonato Cearense estão marcadas para os dias 22 e 24 de abril (sexta e domingo, respectivamente). Fortaleza e Caucaia se enfrentam na Arena Castelão.

Legenda: Decisão sobre o julgamento do Crato deve sair ainda nesta terça-feira. Foto: Juscelino Filho/SVM

POSSIBILIDADES

1 - CRATO EXCLUÍDO

Se o Crato for declarado culpado, o clube pode ser excluído do Cearense de 2022. Assim, todos os jogos dele serão anulados. Por consequência, a tabela da 1ª fase mudaria, com outros classificados para a 2ª fase.

Com apenas cinco pontos, o Azulão foi rebaixado. A pontuação veio na vitória diante do Icasa e em dois empates com o Maracanã. Os dois únicos clubes que perderam pontos para o time investigado.

Caucaia (30), Ferroviário (26), Pacajus (20) e Iguatu (19) se classificaram para a 2ª Fase. O Maracanã ficou de fora com 17. Sem os pontos conquistados diante do Crato, avançariam de fase: Caucaia (24), Ferroviário (20), Maracanã (15) e Pacajus (14). De fora, estaria o Iguatu (13). O time disputou as quartas de final com o Ceará.

Caucaia e Ferroviário se manteriam nas semifinais. A mudança seria nas quartas de finais. A disputa seria entre Pacajus x Ceará; Maracanã x Fortaleza. Além dos novos classificados, o Icasa não seria punido por escalar um jogador irregular.

O julgamento do Verdão sobre esse tema foi retirado de pauta. Se o Azulão for excluído do Campeonato, um dos cartões dos 3 amarelos tomados por Leandro Mendes, será invalidado e o Verdão do Cariri não poderá ser punido e rebaixado para a Série B.

2 - ABSOLVIÇÃO DO CRATO

Se o Crato for absolvido, os jogos serão mantidos. Assim, a classificação não mudaria e as semifinais seguiriam normalmente. Desse modo, haveria chance para que o julgamento do Icasa pela escalação irregular seja remarcada.

3 - NOVOS JOGOS DO CRATO

A possibilidade dos jogos do Crato serem refeitos é rara, mas existe. Isso se o TJDF-CE decidir que o Azulão não agiu com má intenção. De todo modo, há chance da ordem de classificação da tabela mudar. E aí, as partidas serem refeitas a partir das quartas de finais.