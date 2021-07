Judoca brasileira perde para líder do ranking mundial e é eliminada das Olimpíadas de Tóquio

A judoca brasileira Gabriela Chibana foi eliminada em sua segunda luta, na sexta-feira (23), nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, e está fora da disputa de medalhas. Como ela perdeu nas oitavas de final, não seguirá para a repescagem.

Depois de vencer Harriet Bonfa, do Malawi, na estreia, ela foi derrotada por ippon por Distria Kransiqi, do Kosovo, líder do ranking mundial.

Gabriela Chibana já havia recebido uma punição por falta de combatividade no início do combate e levou o golpe decisivo depois de 2 minutos e 20 segundos.

