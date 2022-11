Juca Antonello lamenta rebaixamento do Ceará: 'A gente sente pelo clube, pelo torcedor'

O técnico do Ceará, Juca Antonello concedeu entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para o Avaí que confirmou o rebaixamento do Vovô para a Série B. Ele lamentou o rebaixamento do clube, e espera que o Ceará se organize para voltar a elite.

"Estamos muito chateados. A gente sente pelo clube, pelo torcedor. Foi um ano bastante dificil para todos e agora o clube precisa fazer uma análise profunda de onde errou, o que aconteceu, para que já no próximo ano consiga voltar. O ano foi dificil desde o principio, cheio de percalços e o clube precisa analisar de forma profunda tudo que fez para que consiga se reeguer, consiga estar aqui na Série A de volta", disse ele.

Sobre o episódio com o zagueiro Luiz Otávio, Juca afirmou que o jogador se referia a seus companheiros no banco de reservas, e não a ele, Juca.

"O Luiz Otávio se referiu a eles e logicamente os companheiros entenderam. Eles estavam interpretando o jogo, visualizando do banco de reservas e queriam ajudar".

Lamento

Juca dirigiu o Ceará em 3 jogos, com derrotas para Fluminense (1x0), Corinthians (1x0) e Avaí (2x0), e lamentou que a equipe não tenha conseguido marcar gols, demonstrando muita dificuldade no quesito.

"Em todas tivemos oportunidades, mas o time teve muita dificuldade para marcar gols. Criamos muitas chances ao longo dos jogos e infelizmente não conseguimos converter em gols".

Despedida

O Ceará vai se despedir da Série A contra o Juventude, no Castelão com portões fechados no dia 13. O técnico Juca Antonello afirmou que todos terão que honrar a camisa do Vovô.

"Agora é jogar pela camisa, pela honra e respeito. Isso que o clube merece. O Ceará não vai permanecer muito tempo nesta condição em que vai entrar não. É um momento triste, de decepção, mas o clube vai voltar para a Série A".

