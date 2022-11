Durante partida, Luiz Otávio pede para treinador Juca Antonello 'parar de atrapalhar'

Um forte diálogo entre o zagueiro Luíz Otávio e o treinador do Ceará Juca Antonello foi flagrado pelo repórter do Premiere, Carlos Rauen, na metade do primeiro tempo entre Avaí e Ceará, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador alvinegro teria chegado no banco de reservas do Ceará e dito fortes palavras para o comandante.

"Para de ficar cantando o jogo. Atrapalha", disse o jogador.

Instantes após de dizer a frase, o jogador se desculpou com o treinador e foi ouvir suas orientações.

Jogo delicado



Em rodada que pode definir seu destino no Brasileirão, o Vozão disputa com outras duas equipes a permanência na Série A, enquanto o Leão já está rebaixado e cumpre tabela. O confronto acontece no estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC.