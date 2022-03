Jogos Paralímpicos de Inverno terá seis representantes brasileiros; veja atletas e modalidades

Os Jogos Paralímpicos de Inverno 2022 teve início nesta sexta-feira (04) em Pequim, na China, com a abertura oficial realizada no estádio Ninho do Pássaro. A competição se estende até o dia 13 de março.

O Brasil será representado por seis atletas, que competirão em duas modalidades: esqui cross-country e snowboarding. Será a terceira participação do país nos Jogos Paralímpicos de Inverno (2014-2018-2022).

A princípio, 48 países disputariam a competição. Entretanto, em virtude da invasão russa à Ucrânia, o Comitê Paralímpico Internacional optou pelo banimento de atletas russos e belarussos dos Jogos Paralímpicos de Inverno.

Serão, ao todo, 78 eventos em disputa - 39 para homens, 35 para mulheres e quatro mistos. A previsão é de que mais de 550 atletas disputem os Jogos.

Atletas brasileiros

A delegação brasileira contará com cinco atletas de esqui cross-country e um de snowboarding. A quantidade de atletas brasileiros nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim representa o dobro da última edição, quando o país levou apenas três atletas.

A paranaense Aline Rocha, o rondoniense Cristian Westemaier Ribera, os paulistas Guilherme Cruz Rocha e Wesley Vinícius dos Santos e o paraibano Robelson Moreira Lula representam o Brasil no esqui cross-country, enquanto André Barbieri disputa no Snowboarding.

