Jogos de Tóquio: veja horários dos esportes com brasileiros e onde assistir nesta quarta-feira (21)

A seleção brasileira feminina de futebol abre o calendário olímpico para o Brasil nesta quarta-feira (21). As comandadas de Pia Sundhage enfrentam a China, às 05h (horário de Brasília), no Sendai Stadium, em Miyagi, no Japão. A partida terá transmissão da TV Globo (TV Verdes Mares) e do SporTV.

As brasileiras buscam retornar ao pódio olímpico após 13 anos. Em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, na China, o Brasil conquistou a medalha de prata. O desempenho nas últimas duas edições de Olímpiadas, no entanto, não foram satisfatórios. Em Londres, 2012, a equipe brasileira foi eliminada nas quartas de final, ao perder para o Japão por 2 a 0. Quatro anos depois, em 2016, a Seleção Brasileira foi eliminada na semifinal, ao perder para a Suécia nos pênaltis. Na disputa pelo bronze, a equipe perdeu para o Canadá por 2 a 1 e encerrou a disputa na 4ª colocação.

Futebol feminino - Olimpíadas de Tóquio

China x Brasil - 05h (horário de Brasília)