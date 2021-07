A segunda-feira (12) de futebol será de bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro, com Náutico x Ponte Preta, pela 11ª rodada, e na Série C, com Botafogo-SP x Criciúma, pela 7ª rodada.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA SEGUNDA (12)

Campeonato Brasileiro Série B

Náutico x Ponte Preta - 20h

Campeonato Brasileiro Série C

Botafogo-SP x Criciúma - 20h