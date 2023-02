Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta terça-feira (21)

A agenda de jogos desta terça-feira, (21), conta com sete jogos que vão movimentar as transmissões. Liga dos campeões, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa e os campeonatos estaduais. Confira os jogos, veja os horários e onde assistir.

TAÇA LIBERTADORES

16h | Nacional-PAR x Sporting Cristal | Paramount+ e Bet365

21h | Curicó Unido x Cerro Porteño | ESPN 4 e Star+

COPA DO BRASIL

19h | Marcílio Dias x Chapecoense | SporTV e Premiere

LIGA DOS CAMPEÕES

17h | Liverpool x Real Madrid | TNT Sports e HBO Max

17h | Eintracht Frankfurt x Napoli | HBO Max e Space

CAMPEONATO PAULISTA

19h30 | São Bento x São Paulo | Paulistão Play e Premiere

RECOPA SUL-AMERICANA

21h30 | Independiente Del Valle x Flamengo | ESPN e Star+