Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (19)

A agenda do futebol nesta segunda-feira (19) conta com muitos jogos. Partidas de diferentes competições movimentam os gramados ao redor do mundo nesta segunda e serão transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (19)

BRASILEIRÃO SÉRIE A

20h | Vitória x Cruzeiro | Sportv e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE C

20h | Tombense x Botafogo-PB | DAZN e Nosso Futebol

20h | Ferroviária x Volta Redonda | DAZN e Nosso Futebol

CAMPEONATO INGLÊS

16h | Leicester x Tottenham | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

14h | Valladolid x Espanyol | Disney+

16h30 | Villarreal x Atlético de Madrid | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

13h30 | Lecce x Atalanta | ESPN 4 e Disney+

15h45 | Juventus x Como | ESPN 4 e Disney+

COPA DA ALEMANHA

13h | Koblenz x Wolfsburg | Disney+

13h | Energie Cottbus x Werder Bremen | Disney+

15h45 | Eintracht Braunschweig x Eintracht Frankfurt | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

16h15 | Estrela Amadora x Famalicão | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

18h45 | Unión de Santa Fé x Argentinos Juniors | Disney+

AMISTOSO FEMININO