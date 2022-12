Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (21)

A agenda de jogos desta quarta-feira (21) conta com duelos importantes de copas do futebol europeu. Partidas de competições eliminatórias movimentam os gramados da Espanha, da Inglaterra e de Portugal. Também é dia de decisão no futebol feminino brasileiro. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (21)

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

15h30 | Palmeiras - Santos | SporTV

COPA DO REI - ESPANHA

15h | Atlético Saguntino - Rayo Vallecano | Star+

15h | Ibiza Islas Pitiusas - Eibar

15h | Levante - Andorra

15h | Merida - Alavés

15h | Numancia - Sporting Gijon | Star+

17h | Juventud Torremolinos - Sevilla | Star+

17h | Ceuta - Ibiza

17h | Pontevedra - Tenerife

17h | Arnedo - Osasuna | Star+

17h | Arenas de Getxo - Real Valladolid | Star+

17h | Coria - Real Sociedad | Star+

17h | Logrones - Albacete

LIGA DOS CAMPEÕES DA EUROPA FEMININA

14h45 | Zurich - Arsenal | DAZN e YouTube

14h45 | Lyon - Juventus | DAZN e YouTube

17h | Barcelona - Rosengard | DAZN e YouTube

17h | Bayern de Munique - Benfica | DAZN e YouTube

COPA DA LIGA INGLESA

16h45 | Blackburn - Nottingham Forest | ESPN e Star+

16h45 | Charlton - Brighton | Star+

17h | Manchester United - Burnley | Star+

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

08h | Paris Saint-Germain - Quevilly | OneFootball

14h | Fiorentina - Lugano

16h | Leeds United - Monaco

16h | Tottenham - Nice

16h | Napoli - Lille

TAÇA DA LIGA - PORTUGAL

17h15 | Porto - Gil Vicente