Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (1º)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (1º) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (1º), NA NBA
- 21h | Washington Wizards x Milwaukee Bucks | League Pass
- 21h | Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers | League Pass
- 21h | Detroit Pistons x Atlanta Hawks | League Pass
- 21h30 | Miami Heat x Los Angeles Clippers | League Pass
- 21h30 | Orlando Magic x Chicago Bulls | Disney+
- 21h30 | Brooklyn Nets x Charlotte Hornets | League Pass
- 23h | Denver Nuggets x Dallas Mavericks | YouTube
- 23h | Utah Jazz x Houston Rockets | League Pass
- 0h | Los Angeles Lakers x Phoenix Suns | Disney+
