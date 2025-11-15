Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (15)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:33)
Legenda: Cleveland Cavaliers entra em quadra neste domingo (7).
Foto: David Liam Kyle / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (15) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (15), NA NBA

  • 19h | Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies | Disney+
  • 21h | Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder | League Pass
  • 21h | Indiana Pacers x Toronto Raptors | League Pass
  • 22h | Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets | Disney+
