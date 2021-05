"Jogar como fizemos não é pra qualquer um", diz Guto Ferreira, sobre Ceará na altitude

O técnico Guto Ferreira comemorou muito o empate sem gols do Ceará com o Bolivar no Hernando Siles, em La Paz, pela 3ª rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana, e destacou o feito do clube na altitude de 3.640 metros.

"O grupo foi guerreiro, se superou, os jogadores jovens tiveram comportamento fantástico. Em um jogo com dificuldade de respiração, de encaixe. Em cada jogada os jogadores foram se superando, tentando cumprir o plano que traçamos. Chegar na altitude e jogar como nós jogamos não é para qualquer um e nós mostramos isso", disse Guto.

Ouça o CearáCast

Powered by RedCircle

Para o treinador, o resultado pode fazer a diferença para uma classificação, já que se trata de um adversário direto na luta pela liderança. Mesmo com o penalti perdido por Jael e a bola na Cléber nos acréscimos, Guto não lamenta o resultado.

"Estivemos muito próximos de conseguir uma vitória mas não posso lamentar em hipótese alguma o resultado, nem que perdemos dois pontos. É um ponto que pode fazer toda diferença lá na frente. Tenho que exaltar a grande partida que fizemos, colocando todas as dificuldades na mesa".

Planejamento

Por fim, Guto elogiou o trabalho feito no clube para estar em condições de competir na altitude.

"Este grupo que veio por opção nossa já participou de alguma maneira do time principal. Isso mostra o trabalho sério do Ceará, o planejamento. Trabalhamos este grupo antes da partida final da Copa do Nordeste, antes de viajar para Bolívia e ja aqui. Foram feitos ajustes para podermos jogar aqui, de que maneira marcar, sair para o jogo. Temos que elogiar o grande trabalho da preparação fisica, da fisiologia, em deixar todos os jogadores preparados", disse ele.