Jogadores do Ceará e Guto Ferreira usam máscaras de oxigênio após empate na Bolívia; veja vídeo

O Ceará fez toda uma preparação especial para jogar em La Paz, a 3.640 metros de altitude, tomando todos os cuidados médicos para que os jogadores resistissem bem, como levar cilindros de oxigênio em caso de necessidade. E após o empate em 0 a 0 contra o Bolívar no Hernando Siles, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana, os jogadores do Ceará e Guto Ferreira usam máscaras de oxigênio.

A cena aconteceu nos vestiários após o jogo, de muito desgaste e entrega por parte dos jogadores alvinegros, que fizeram uma partida inteligente e souberam jogar na condição adversa.

Veja o Vídeo

O resultado em La Paz foi importante para o Vovô, que se manteve líder do Grupo C com 5 pontos, deixando o adversário com a mesma pontuação, mas superior no saldo de gols. Restando três rodadas para o fim da 1ª Fase, o Vovô terá duas partidas seguidas em casa, Arsenal e Bolívar, fechando contra o Jorge Wiltermann, em Cochabamba. Pelo regulamento da Sul-Americana, apenas o líder da chave avança.