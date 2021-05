Ceará é o primeiro time do Brasil a não levar gol jogando contra o Bolívar na altitude de La Paz

O empate do Ceará em 0 a 0 com o Bolívar, fora de casa, foi excelente para o Alvinegro, que se manteve invicto e líder do Grupo C da Copa Sul-Americana. Além disso, foi uma atuação histórica. O Ceará se tornou o primeiro time do Brasil a jogar contra o Bolívar em La Paz e não levar gol.

Em toda a história, equipes brasileiras jogaram 14 vezes contra o Bolívar na capital boliviana. O time da casa marcou 29 gols ao todo (ao menos um por partida, exceto contra o Ceará). O levantamento é do jornalista Felipe Castro, do Taticast.

O detalhe é que o Ceará atuou com o sistema defensivo todo reserva. O goleiro João Ricardo esteve em campo com a linha defensiva formada por Buiu, Klaus, Jordan e Kelvyn, enquanto os titulares Richard, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco foram preservados para a final da Copa do Nordeste, no sábado (8), contra o Bahia.

A defesa tem sido um trunfo do Vovô. Dos 14 jogos que disputou na temporada, a defesa não levou nenhum gol em dez. O técnico Guto Ferreira comentou as estatísticas.

"Jogamos com os mais diferentes adversários dentro e fora do Brasil. Inclusive, com equipes renomadas em competições sul-americanas. A gente tem uma caminhada muito longa na temporada, mas é preciso pontuar o que já vem sendo feito”, afirmou.